Covid-19

A balança comercial de Cabo Verde voltou a ser deficitária em 2020, em 583 milhões de euros, o melhor desempenho em quatro anos, melhorando 69 milhões de euros (-10,6%) face a 2019, devido às consequências da pandemia.

De acordo com o relatório provisório de Estatísticas do Comércio Externo de 2020, divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações cabo-verdianas caíram 16% face a 2019, para 5.101 milhões de escudos (46 milhões de euros), as importações desceram 11%, para 69.694 milhões de escudos (629,6 milhões de euros) e as reexportações derraparam 46,8%, para 14.973 milhões de escudos (135,2 milhões de euros).

Com este desempenho, a balança comercial voltou a ser negativa em 2020, em 64.593 milhões de escudos (583,5 milhões de euros), melhorando 10,6% face a 2019 e o melhor resultado anual, deficitário, desde 2016, segundo o histórico do INE.