A Frelimo rejeitou hoje as acusações de que o Presidente da República e do partido, Filipe Nyusi, esteja em "silêncio" sobre os ataques de grupos armados a Palma, referindo que o chefe de Estado está a "orientar pessoalmente as operações".

"O Presidente da República nunca esteve em silêncio sobre os assuntos candentes do país, o porta-voz do Ministério da Defesa já veio falar [sobre a situação militar na vila de Palma]", disse Caifadine Manasse, porta-voz da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em entrevista hoje à Lusa.

Na terça-feira, 18 organizações da sociedade civil divulgaram uma carta aberta exigindo que Filipe Nyusi informe pessoalmente a nação sobre os ataques de há uma semana a Palma e a situação humanitária provocada pelas investidas de grupos armados na vila e na província de Cabo Delgado.