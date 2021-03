Segurança

As quantidades de cocaína e haxixe apreendidas aumentaram em 2020, mas globalmente o tráfico de droga diminuiu 34,2%, em comparação com 2019, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

Segundo o documento, hoje entregue no parlamento, no ano passado foram apreendidas 35,3 toneladas de haxixe, o que representa um aumento de 593% em relação a 2019 e 10,1 toneladas de cocaína (mais 4%).

Em contrapartida, as autoridades apreenderam 42,2 quilos de heroína, ou seja menos 3,8 quilos do que em 2019 (-7,3%) e menos 11.809 comprimentos de ecstasy (-52,1%) do que do que em 2019.