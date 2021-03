Moçambique/Ataques

O presidente do grupo militar privado sul-africano Dyck Advisory Group (DAG) disse hoje que vai deixar de dar apoio aéreo às Forças Armadas moçambicanas na próxima semana, quando terminar o contrato de um ano.

Em declarações à agência de informação financeira Bloomberg, Lionel Dyck explicou que o contrato termina na sexta-feira e que, sem a assinatura de um novo contrato, o apoio aéreo das pequenas aeronaves militarmente equipadas aos soldados que combatem a insurgência no norte do país terminará.

"Isso pode deixar as tropas expostas durante as operações de busca porta a porta para encontrar insurgentes em Palma", a cidade mais próxima do local onde a petrolífera Total está a preparar as instalações necessárias para a exploração e exportação de gás natural de Moçambique.