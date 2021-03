Actualidade

As futebolistas Ana Dias, do Zenit, e Ana Rute, do Clube Condeixa, foram chamadas à lista de convocadas para o 'play-off' com a Rússia, face às saídas de Vanessa Marques, Diana Silva e Jéssica Silva.

"A inclusão de Ana Dias e Ana Rute na convocatória lusa prende-se com a indisponibilidade de Vanessa Marques, Diana Silva e Jéssica Silva. As três internacionais portuguesas vão falhar o arranque do estágio devido a restrições nos voos entre Portugal e os países em que jogam", informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

Constrangimentos que levam o selecionador Francisco Neto a reduzir a convocatória de 25 para 24 jogadoras, com a seleção a concentrar-se ainda hoje em estágio, para preparar o duplo confronto com a Rússia, de apuramento para o Europeu em 2022.