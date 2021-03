Segurança

A pandemia constituiu uma oportunidade para que os movimentos radicais de extrema-direita aumentassem, através da internet, "as suas bases de apoio", em particular junto dos jovens, revela o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2020.

"O confinamento social imposto pela crise pandémica aumentou o tempo de exposição da sociedade em geral, e dos jovens em particular, ao meio 'online' e abriu um leque de oportunidades para que os movimentos radicais de extrema-direita disseminassem conteúdos de propaganda e de desinformação digital, com vista a aumentar as suas bases sociais de apoio, a galvanizar os sentimentos antissistema e a reforçar a radicalização de base xenófoba", lê-se no documento hoje entregue no parlamento.

Para tal, refere o RASI, estes movimentos de extrema-direita recorreram "a um discurso apelativo da violência e do ódio, num momento em que a sociedade portuguesa é, também, confrontada com fenómenos de polarização ideológica", como foi o caso dos grupos negacionistas da pandemia.