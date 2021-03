Actualidade

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) reviu em baixa as previsões de crescimento da economia nacional para 3,3% este ano, face às últimas estimativas que apresentou, de 4,8%, segundo um estudo hoje publicado.

"As projeções do CFP em políticas invariantes para a economia portuguesa apontam para a recuperação do crescimento real da economia para 3,3% em 2021 e para 4,9% em 2022, face a uma contração de 7,6% em 2020", lê-se nas Perspetivas Económicas e Orçamentais 2021-2025.

Segundo o CFP, "esta dinâmica deve-se principalmente à evolução do consumo privado (2,7% em 2021 e 6,0% em 2022) e das exportações (8,9% em 2021 e 11,3% em 2022)", lê-se num comunicado publicado também hoje.