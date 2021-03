Moçambique/Ataques

O MDM, terceiro maior partido moçambicano, apelou hoje às Forças de Defesa e Segurança (FDS) para o respeito aos direitos humanos na "perseguição aos terroristas" que atacaram Palma, criticando "o despreparo" do Estado na luta contra os grupos armados.

"Na perseguição aos terroristas, eventualmente, muitos cidadãos inocentes poderão ser apanhados pelas tropas e seviciados e queremos alertar, deste ponto de vista, às Forças de Defesa e Segurança a respeitar as convenções internacionais, a respeitar os direitos humanos", declarou o porta-voz da bancada do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) na Assembleia da República (AR), Fernando Bismarque, em entrevista à Lusa.

Bismarque observou que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) devem respeitar "todas as partes" no combate aos insurgentes, incluindo os membros dos grupos armados.