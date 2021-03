Actualidade

O crédito malparado da banca manteve a trajetória descendente em 2020, terminando o ano nos 4,9%, menos 0,4 pontos percentuais que em setembro e 1,3 pontos percentuais abaixo de 2019, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o relatório do quarto trimestre de 2020 do BdP sobre o sistema bancário português, o rácio de empréstimos não produtivos (NPL) diminuiu 0,4 pontos percentuais face ao trimestre anterior, para 4,9%, refletindo a diminuição dos NPL (-7%) e o aumento dos empréstimos incluídos no denominador (1,7%).

O rácio de NPL das empresas (sociedades não financeiras - SNF) cifrou-se em 9,6% (-0,9 pontos percentuais face a setembro), enquanto o dos particulares se situou em 3,4% (-0,1 pontos percentuais).