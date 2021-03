Covid-19

Moçambique está a "montar uma estratégia de vigilância intensiva" para detetar a eventual entrada no país de uma variante do vírus SARS-CoV-2 proveniente da Tanzânia, anunciou hoje a virologista Nália Ismael, do Instituto Nacional de Saúde moçambicano.

Recentemente foi descrita em pacientes em Angola provenientes da Tanzânia uma nova variante com uma dezena de novas mutações em relação às variantes conhecidas. Estes casos merecem a preocupação de Moçambique, uma vez que a Tanzânia faz fronteira a norte com este país lusófono.

"Vamos montar uma estratégia de vigilância genómica mais intensiva, principalmente para as amostras que vêm de Cabo Delgado ou do norte de Moçambique, que faz fronteira com a Tanzânia", disse Nália Ismael, em resposta a uma questão colocada no seminário online "Impacto das variantes de SARS-CoV-2 na pandemia da covid-19".