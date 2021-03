Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) divulgou hoje duas decisões sobre processos de contraordenação, tendo por base a violação dos deveres de defesa do mercado e de prestação de informação.

Segundo uma nota hoje divulgada pelo regulador, na base das decisões está "um processo por violação do dever de defesa do mercado, por o arguido ter inserido ofertas de compra e venda de ações que, pela quantidade, preço e momento em que foram inseridas, e considerando ainda a reduzida liquidez do valor mobiliário em causa, eram aptas a modificar - e modificaram - as condições de formação dos preços e da oferta e da procura das mesmas".

Isto levou a uma variação do preço das ações que não aconteceria perante o normal funcionamento do mercado.