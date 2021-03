Moçambique/Ataques

As Nações Unidas anunciaram hoje que registaram pelo menos 5.300 deslocados na sequência do ataque da semana passada à vila de Palma, no norte de Moçambique, mas o número deverá aumentar nos próximos dias.

"O número de pessoas deslocadas aumentou desde a publicação da atualização e temos agora registadas mais de 5.300 pessoas nos pontos de chegada nos distritos de Nangade, Mueda, Montepuez e Pemba", afirmou o porta-voz em Moçambique do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

"Estes número deverão aumentar nas próximas horas e nos próximos dias", acrescentou Saviano Abreu, em declarações aos jornalistas.