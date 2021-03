Moçambique/Ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que o ataque a Palma "não foi o maior do que tantos outros" protagonizados pelos grupos armados que atuam em Cabo Delgado, assegurando que segue "segundo a segundo" as operações no terreno.

"Sabem todos que no dia 24, há uma semana, houve um ataque, desta vez em Palma. Não foi o maior do que tantos outros que tivemos", afirmou Filipe Nyusi.

O chefe de Estado falava durante a inauguração da delegação do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), no distrito de Matutuíne, província de Maputo, sul do país.