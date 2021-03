Actualidade

A UEFA anunciou hoje que vai permitir as cinco substituições no Euro2020, bem como na fase final e no 'play-off' de despromoção da Liga das Nações de futebol, tendo ainda alterado as limitações ao número de espetadores.

O comité executivo do organismo que tutela o futebol europeu lembra que a regra de permitir até cinco substituições está em vigor nas competições nacionais e internacionais devido à pandemia de covid-19, tal como acontece nos jogos de qualificação para o Mundial2022, e que por isso decidiu estender esta alteração.

"Foi decidido estender esta alteração ao Euro2020, entre junho e julho de 2021, à fase final da Liga das Nações, em outubro de 2021, e aos 'play-off' de despromoção da Liga das Nações, em março de 2022", explica a UEFA.