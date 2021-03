Covid-19

A Comissão Europeia divulgou que, até sexta-feira, chegam 107 milhões de doses de vacinas contra covid-19 à UE, pedindo aos países que incrementem a capacidade de vacinação para quando houver mais produção, prevendo a imunidade coletiva em julho.

"A vacinação está a progredir de forma constante na União Europeia [UE] e, até final desta semana, 107 milhões de doses de vacinas terão chegado aos países", indica o executivo comunitário numa informação hoje publicada na rede social Twitter.

Também através daquela plataforma, o comissário europeu do Mercado Interno, que é responsável por contactos com a indústria farmacêutica para aumentar a produção de vacinas contra a covid-19 para a UE, observou existir uma "forte aceleração da produção industrial das vacinas no terreno".