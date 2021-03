Actualidade

PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, PEV e Bloco uniram-se hoje na exigência ao PS e ao Governo que sejam executados os diplomas aprovados pelo parlamento e promulgados pelo Presidente da República para reforço dos apoios sociais.

Estas posições das diferentes bancadas foram transmitidas na sequência de uma intervenção política proferida pelo coordenador da bancada socialista para as questões do trabalho, Tiago Barbosa Ribeiro, que saiu em defesa da atuação do Governo em matéria de respostas sociais contra os efeitos económicos da epidemia de covid-19 em Portugal.

A intervenção mais dura partiu do deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro, que acusou o Governo de ter "enganado as pessoas" quando anunciou a atribuição de apoios aos trabalhadores e micro empresários tendo como referência valores de faturação em 2020 e não os de 2019 do período pré-pandemia.