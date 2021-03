Covid-19

O Governo Regional dos Açores decretou hoje o recolher obrigatório a partir das 15:00 e a proibição da circulação entre concelhos na ilha de São Miguel entre sexta-feira e domingo.

As medidas hoje anunciadas pelo secretário regional da Saúde e do Desporto, Clélio Meneses, em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, pretendem evitar o aumento do contágio pelo novo coronavírus durante a Páscoa e determinam que, entre as 00:00 de sexta-feira e as 23:59 de domingo, está proibida a circulação entre concelhos em toda a ilha de São Miguel.

O Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) decretou ainda o recolher obrigatório entre as 15:00 de cada um deste três dias e as 05:00 do dia seguinte nos municípios de São Miguel.