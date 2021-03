Actualidade

A Câmara da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, vai estabelecer um centro de formação para a produção da típica Camisola Poveira, de forma a promover a comercialização e internacionalização deste produto, anunciou o autarca Aires Pereira.

"A ideia é dar alguma profissionalização à produção da camisola, embora não perdendo a sua matriz artesanal. Queremos montar esta valência no Centro Empresarial do Concelho e com isso promover a comercialização e internacionalização deste símbolo cultural do concelho", disse Aires Pereira.

A autarquia quer dar uma "maior abrangência" às iniciativas de formação e produção que costumam ser desenvolvidas no Museu Municipal e na Junta de Freguesia, atraindo "novas gerações para esta arte".