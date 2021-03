Actualidade

O comércio global de mercadorias deve crescer ligeiramente acima do esperado este ano, mas esse ritmo de expansão não permitirá regressar à situação anterior à pandemia, indicou hoje a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Segundo as novas estimativas da OMC, as trocas comerciais internacionais devem crescer em termos de volume 8% em 2021, quando a previsão anterior apontava para 7,2%, continuando a recuperar após a descida registada devido à pandemia de covid-19, em particular no segundo trimestre do ano passado.

O crescimento do comércio deve depois abrandar para 4% em 2022 e os efeitos da pandemia ainda se vão fazer sentir, segundo a OMC.