O analista Vasconcelos Romão considera que a remodelação ministerial operada pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi uma "reforma reativa" face ao fracasso do combate à pandemia de covid-19 e perante a pressão dos militares.

Em declarações à Lusa, Filipe Vasconcelos Romão, professor do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa e especialista em questões internacionais, considera que Bolsonaro está "a correr atrás do prejuízo", com fugas para a frente, sem uma lógica de estratégia entendível e sem um rumo que não seja o de procurar sobreviver politicamente à pandemia e às ameaças de uma candidatura de Lula da Silva.

"As Forças Armadas brasileiras viram o seu prestígio ficar em causa, com a sua responsabilidade nos resultados caóticos do combate à pandemia, e procuraram demarcar-se do Presidente", disse à Lusa Filipe Vasconcelos Romão, referindo-se à demissão de Eduardo Pazuello, um general do exército, que foi ministro da Saúde de Bolsonaro até à passada semana.