Actualidade

A compra de bilhetes 'online' para acesso aos museus, monumentos e palácios nacionais vai ser possível realizar-se a partir de 05 de abril, revelou hoje à agência Lusa a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira.

A responsável falava a propósito da reabertura destes equipamentos tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), no quadro do "plano de desconfinamento" progressivo, anunciado pelo Governo, e que permite, a partir dessa data, a reabertura de museus, monumentos, palácios, galerias de arte e espaços similares.

A possibilidade de aquisição de bilhetes 'online' para entrar nos equipamentos culturais nacionais era um projeto em curso que, segundo a secretária de Estado, "foi acelerado devido ao contexto da pandemia, para incentivar compras seguras, e agilizar o acesso de forma simples, evitando as filas", sublinhou, em declarações à Lusa.