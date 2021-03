Actualidade

A Tagus registou 347.495 euros de lucro em 2020, acima dos 116.775 euros totalizados no ano anterior, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O resultado do exercício tem um aumento de 230.721 euros devido, essencialmente, ao aumento do número de operações ativas e do montante sobre gestão pela Tagus no decorrer de 2020", lê-se na informação remetida ao mercado.

Em 2020, os capitais próprios da sociedade de titularização de créditos situaram-se em 4.281.352 euros, mais do que os 3.070.230 apurados em 2019.