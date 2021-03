Segurança

As autoridades identificaram em 2020 um "número significativo" de crimes de casamentos por conveniência no Chipre entre cidadãs portuguesas e cidadãos de países terceiros, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), hoje divulgado.

"No que se refere a crimes de casamento por conveniência, destaque para o número significativo de cidadãs nacionais que se deslocam ao Chipre para celebrarem casamentos com nacionais de países terceiros. Ressalta a transnacionalidade e a dimensão dos meios logísticos e financeiros associados a esta atividade criminosa", lê-se no relatório.

Sobre imigração ilegal, o relatório lembra ainda a chegada à costa do Algarve de 97 cidadãos em situação ilegal presumivelmente de nacionalidade marroquina e outras operações que desmantelaram redes criminosas que organizavam casamentos por conveniência, de auxílio à imigração ilegal e de falsificação de documentos para obtenção fraudulenta de nacionalidade.