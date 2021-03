Moçambique/Ataques

Representantes do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) instaram hoje, num comunicado conjunto, os extremistas e grupos armados de Moçambique a cessarem imediatamente os atos de violência contra a população civil e permitirem o fornecimento de proteção.

"Instamos todos os extremistas e outros grupos armados que operam em Moçambique a cessarem imediatamente todos os atos de violência contra a população civil, especialmente crianças e mulheres", declararam as representantes especiais do secretário-geral da ONU para crianças em conflitos armados, Virginia Gamba, para violência sexual em conflitos armados, Pramila Patten, e para violência contra crianças, Najat Maala M'jid.

As três representantes do secretário-geral António Guterres pediram ainda que todas as partes envolvidas no conflito em Moçambique garantam "o acesso seguro e desimpedido das organizações humanitárias" para o fornecimento da assistência.