O único órgão na Península Ibérica com 'maestro articulado' fica na igreja do Mosteiro de São João de Tarouca e vai ser recuperado, num investimento a rondar os 350 mil euros, disse hoje o responsável da paróquia à agência Lusa.

"É o único órgão que existe com o 'maestro articulado' na parte frontal para reger as pessoas no sentido de subirem ou descerem o tom, conforme os cânticos. Foi mandado construir pelo abade na altura, em 1767, e o construtor foi António Solha", contou à agência Lusa o pároco de São João de Tarouca, José Ramos.

O pároco não escondia "a felicidade de finalmente o órgão ser recuperado, uma ambição de muitos anos" que carrega desde que assumiu as funções de pároco, há 27 anos, "porque há muita gente que infelizmente já morreu e que dizia muita vez que não queria partir se o ouvir tocar".