Moçambique/Ataques

Os ministros da Defesa português e moçambicano assinam no final de abril, em Lisboa, o acordo-quadro para formação das forças especiais de Moçambique até 2025, anunciou Gomes Cravinho, que defende uma "resposta multifacetada" à situação naquele país.

Hoje, chegou a Maputo o brigadeiro-general Francisco Duarte, que irá comandar a missão de formação de tropas especiais, prevendo-se o envio de duas equipas avançadas de formadores portugueses em meados de abril, adiantou o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, em declarações à Lusa.

O governante disse que a assinatura do acordo-quadro de cooperação bilateral para o período de 2021-2025, para a formação e treino de forças especiais, fuzileiros e comandos, terá lugar em Lisboa no final de abril, durante uma visita oficial do seu homólogo moçambicano, Jaime Neto.