Actualidade

A prestação paga pelos clientes ao banco no crédito à habitação vai subir ligeiramente em abril nos contratos indexados à Euribor a três e a seis meses face às últimas revisões, segundo a simulação da Deco/Dinheiro&Direitos.

Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses e com um 'spread' (margem de lucro do banco) de 1% paga a partir de abril 447,73 euros de prestação, um aumento de 0,33 euros face aos valores divulgados em 01 de março.

Já no caso dos contratos indexados à Euribor a três meses o valor a pagar passa a ser de 446,22 euros, uma subida de 0,13 euros em relação à última atualização.