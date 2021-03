Covid-19

O Governo alterou alguns dos critérios da atribuição do apoio social extraordinário aos trabalhadores da Cultura, que terão efeitos retroativos, abrangendo assim casos que ficaram excluídos em março, disse hoje à agência Lusa fonte oficial.

As alterações foram comunicadas pela ministra da Cultura a entidades do setor, durante uma reunião realizada hoje de manhã com os seus representantes, resultam da "análise dos casos individuais reportados", e visam "fazer com que este apoio extraordinário abranja o maior número possível de profissionais", segundo o gabinete de Graça Fonseca.

De acordo com o dirigente sindical Rui Galveias, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), a ministra da Cultura "avançou com duas ou três [alterações]", que, no entanto, "não correspondem inteiramente ao exigido" pelas estruturas com quem se reuniu.