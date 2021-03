Actualidade

A ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social reconheceu hoje a vontade do Governo de criar incentivos à dinamização do diálogo social e da contratação coletiva, de modo a evitar o agravamento do isolamento dos trabalhadores com situação laboral atípica.

Segundo a ministra Ana Mendes Godinho, o Governo tem "a preocupação de promover o diálogo social" nos novos contextos das novas relações de trabalho, de forma a promover a inclusão dos trabalhadores com vínculos de trabalho atípicos.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apresentou aos parceiros sociais a proposta de Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que irá ser discutido no âmbito da Comissão de Concertação Social ao longo do mês de abril, para ser colocado à discussão pública em maio.