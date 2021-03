Covid-19

O PSD reclamou hoje do Governo "soluções criativas" para os problemas dos portugueses, considerando que o parlamento "fez o seu trabalho e legislou, o Presidente promulgou", e o executivo está "no seu direito de recorrer ao Tribunal Constitucional".

"Nós estamos de acordo com a posição do senhor Presidente da República. O que o PSD reclama do Governo é que o primeiro-ministro, em vez de dizer que o Presidente tem uma interpretação criativa da Constituição, tenha soluções criativas para os portugueses", afirmou o líder parlamentar Adão Silva, em declarações aos jornalistas no parlamento.

O deputado social-democrata salientou que o país vive "uma hora extrema, de grande delicadeza" e é necessário "encontrar soluções boas e integradoras de famílias, empresários e trabalhadores".