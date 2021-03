Covid-19

O PAN considerou hoje que a decisão do Governo de enviar para o Tribunal Constitucional (TC) os diplomas do parlamento de reforço de apoio é "precipitada" e "revela teimosia", defendendo mais diálogo com o parlamento.

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, avisou que "o Governo vai ter de decidir a quem quer dar a mão" durante a crise provocada pela pandemia de covid-19.

"Se é às famílias e empresas ou se é aos interesses até aqui instalados", desafiou, dizendo referir-se, por exemplo, à banca ou às empresas poluentes.