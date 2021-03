Moçambique/Ataques

O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) disse hoje que a organização está a "fazer o que Moçambique pediu", procurando sensibilizar a comunidade internacional para o problema de Cabo Delgado e a necessidade de reforço da cooperação.

"Estamos a fazer o que Moçambique nos pede e pediu, que é a envidar esforços, de forma a sensibilizar, por um lado, os órgãos públicos dos estados-membros para a necessidade de reforçarem ainda mais a sua colaboração bilateral com Moçambique nas áreas prioritárias, em função da natureza dos ataques. Depois a sensibilizar também a própria comunidade internacional para aquilo que se está a passar" em Cabo Delgado, afirmou em declarações à Lusa o embaixador Francisco Ribeiro Telles.

Neste contexto, o diplomata, que falava à Lusa, após uma reunião com parlamentares socialistas, na qual um dos assuntos em debate foram os ataques em Cabo Delgado, adiantou: "ainda hoje falei com a União Europeia para trocarmos impressões sobre o que a UE está a fazer. E conto fazê-lo também, nos próximos tempos, com a União Africana, a SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral] e as Nações Unidas".