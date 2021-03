Actualidade

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, considerou hoje que as linhas orientadoras do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho são insuficientes para garantir trabalho digno e defendeu que os trabalhadores têm de beneficiar do avanço tecnológico e cientifico.

"Da apresentação do Governo e de uma primeira leitura do documento, ficámos com uma preocupação forte pois consideramos que os caminhos indicados no Livro Verde são insuficientes, e por vezes errados, para alcançar o trabalho digno", disse à agência Lusa Isabel Camarinha.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apresentou hoje aos parceiros sociais a proposta de Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que irá ser discutido no âmbito da Comissão de Concertação Social ao longo do mês de abril, para ser colocado à discussão pública em maio.