Covid-19

Paris, 31 mar 2021 (Lusa) - A França registou hoje 59.038 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um número que demonstra a progressão exponencial da epidemia no país que levou ao alargamento do confinamento ligeiro a todo o território.

Ainda segundo as autoridades sanitárias divulgaram hoje, já foram detetados no país 4.644.423 casos no país desde o início da pandemia.

O Presidente da República, Emmanuel Macron, anunciou hoje que todo o país está agora em regime de confinamento ligeiro, com os franceses a poderem deslocar-se até 10 quilómetros da sua residência e obrigados a um recolher obrigatório entre as 19:00 e as 06:00.