O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na quarta-feira um plano de investimentos de 2,3 biliões (milhão de milhões) de dólares (dois biliões de euros) para renovar e modernizar as infraestruturas dos EUA nos próximos oito anos.

Ao discursar no centro de formação do sindicato dos carpinteiros em Pittsburgh, Biden classificou o projeto como "o investimento de uma geração na América".

O presidente foi ao ponto de comparar o seu projeto de transformação da economia dos EUA com a corrida ao espaço e prometeu resultados tão grandes à escala como os programas 'New Deal', do presidente Franklin D. Roosevelt, ou 'Great Society', do presidente Lyndon B. Johnson, que formataram os EUA no século XX.