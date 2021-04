Actualidade

Seis personalidades brasileiras, vistas como possíveis candidatos às eleições presidenciais de 2022, assinaram na quarta-feira um manifesto em defesa da democracia no país, no momento em que se assinalam 57 anos do golpe militar de 1964.

A carta é assinada pelos ex-candidatos à Presidência do Brasil em 2018 Ciro Gomes e João Amoêdo, pelos governadores estaduais João Doria e Eduardo Leite, pelo antigo ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e pelo apresentador televisivo Luciano Huck, todos eles vistos pelo setor político e pela imprensa brasileira como potenciais candidatos ao sufrágio presidencial de 2022.

Denominado "Manifesto pela Consciência Democrática", o documento alerta para a ideia de que "o autoritarismo pode emergir das sombras", quando as sociedades "se descuidam e silenciam" a defesa dos valores democráticos.