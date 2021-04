Actualidade

A Coreia do Sul registou em março um excedente comercial de 4.170 milhões de dólares (3.556 milhões de euros), um aumento de 4% interanual, informou hoje o Governo.

As exportações sul-coreanas aumentaram 16,6% em relação a março de 2020, para 53.800 milhões de dólares (45.879 milhões de euros), graças ao comércio de 'chips' e automóveis e às expetativas de recuperação global, após o impacto da pandemia na economia, segundo dados do Ministério do Comércio, Indústria e Energia sul-coreano.

As importações cresceram 18,8% no último mês, para 49.600 milhões de dólares (42.297 milhões de euros).