Covid-19

O primeiro lote de vacinas contra a covid-19, um total de 24 mil doses, chega a Timor-Leste na próxima segunda-feira, através de um voo fretado pela UNICEF, segundo documentos a que a Lusa teve acesso.

As vacinas serão transportadas para Díli num voo 'charter' contratado pelo Fundo da Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que está a apoiar Timor-Leste no transporte das vacinas, e que será operado pela My Indo Airlines, uma empresa de transporte de carga com sede em Jacarta e que opera, entre outros locais, também a partir de Singapura.

Um pedido para a aterragem do voo, com origem em Singapura e esperado em Díli cerca das 13:00 locais (05:00 em Lisboa), foi já formulado pela transportadora aérea ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo os documentos vistos pela Lusa.