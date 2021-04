Actualidade

Os dois partidos que dominam a política cabo-verdiana vão ter ex-presidentes a disputar o cargo de Presidente da República em outubro, mas as lideranças do MpD e PAICV convergem em decidir sobre apoios só após as legislativas.

A posição, comum aos dois partidos, foi expressa em entrevista à Lusa pelo presidente do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), Ulisses Correia e Silva, que deixa uma decisão dos órgãos partidários sobre o apoio à candidatura de Carlos Veiga (ex-presidente do MpD e ex-primeiro-ministro) para depois das eleições legislativas de 18 de abril, em que tenta a recondução como primeiro-ministro.

"Sobre o dossiê presidenciais, só depois das legislativas", afirmou.