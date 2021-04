Hong Kong

Sete membros destacados do movimento pró-democracia de Hong Kong, incluindo ex-deputados e o magnata dos 'media' Jimmy Lai, foram hoje condenados pela participação nos protestos de 2019 no território.

Além de Jimmy Lai, fundador do jornal Apple Daily, muito crítico do Governo, foram condenados mais seis históricos do movimento pró-democracia, pela organização e participação numa "assembleia ilegal", incluindo a advogada e antiga deputada Margaret Ng, de 73 anos, e o também advogado e ex-deputado Martin Lee, de 82 anos.

Antes da transferência da antiga colónia britânica à China, em 1997, Martin Lee foi escolhido por Pequim para redigir a Lei Básica do território, miniconstituição que deveria vigorar durante 50 anos.