Covid-19

A Venezuela registou na quarta-feira 1.348 novos casos confirmados de coronavírus, o valor mais alto desde o início da pandemia de covid-19 no país, em março de 2020, anunciou a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez.

"A Comissão Presidencial para a Prevenção e Controlo da Covid-19 informa que nas últimas 24 horas registaram-se 1.348 novos contagiados no país (1.337 casos comunitários e 11 importados)", escreveu na rede social Twitter.

Segundo Delcy Rodríguez, a região "com maior número de novos casos comunitários nas últimas 24 horas" é o estado venezuelano de Miranda, vizinho da capital (279), com casos ativos em 16 municípios, seguindo-se a cidade de Caracas (253) e o estado de La Guaria, também vizinho da capital, com 166 infeções.