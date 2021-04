Actualidade

A atividade industrial na China continuou a expandir-se em março, mas ao ritmo mais lento desde abril de 2020, segundo o índice de gestores de compras (PMI, na sigla em inglês), publicado hoje pela revista económica Caixin.

Este indicador fixou-se nos 50,6 pontos, em março, menos 0,3 do que no mês anterior. Uma leitura acima dos 50 pontos indica crescimento da atividade do setor, enquanto uma leitura abaixo indica contração.

A leitura é também a mais baixa desde o início da recuperação do setor, em maio de 2020, mas continua em território positivo, pelo décimo primeiro mês consecutivo.