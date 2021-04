Actualidade

A indústria do jogo em Macau registou em março o melhor resultado desde o início da pandemia, ao contabilizar 8.306 milhões de patacas (885,61 milhões de euros) em receitas, segundo dados oficiais divulgados hoje.

Em relação ao período homólogo de 2020, registou-se um aumento de 58%, indicou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos, mas bem longe dos 25.840 milhões de patacas (2.775 milhões de euros) arrecadados em março de 2019, antes de se sentir o impacto da pandemia de covid-19.

Macau identificou apenas 48 infetados com o novo coronavírus, não existindo atualmente qualquer caso ativo. No território não se registou qualquer morte ou surto comunitário, mas as restrições fronteiriças e a ausência de visitantes praticamente paralisaram a economia, quase exclusivamente dependente da indústria dos casinos e do turismo chinês.