A diretora clínica do Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, Alexandra Freitas, está indisponível para continuar no cargo, alegando "falta de diálogo, de definição de estratégia e falta de apoio" do Governo dos Açores.

Numa carta enviada ao secretário da Saúde, Clélio Meneses, com o conhecimento do presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, Alexandra Freitas recorda que a sua comissão de serviço termina em 18 de abril, estando indisponível para continuar em funções a partir daí.

"É uma decisão tomada com e em consciência e que tem como principais motivos a falta de diálogo, de definição de estratégia, falta de apoio e de confiança por parte da secretaria regional da Saúde para com esta direção clínica", justifica na missiva, a que a agência Lusa teve hoje acesso.