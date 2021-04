Tóquio2020

A seleção portuguesa de andebol vai ter como adversários na fase de grupos dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 as congéneres da Dinamarca, Suécia, Japão, Egito e Bahrein, ditou o sorteio realizado hoje em Basileia, na Suíça.

No Japão, para além da seleção anfitriã, Portugal terá pela frente no grupo B as poderosas seleções da Dinamarca - bicampeã mundial e quatro vezes campeã olímpica - e a Suécia - quatro vezes campeã mundial e outras tantas vice-campeã olímpica.

A Dinamarca impôs-se à Suécia por 26-24 na final do Mundial2021, disputado no Egito, que será o primeiro adversário da seleção portuguesa, o que atesta bem da qualidade dos adversários lusos. O Bahrein é, à partida, o opositor mais acessível.