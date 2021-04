Actualidade

Oito artistas residentes no bairro dos Anjos, em Lisboa, captaram imagens em torno do espaço que habitam para partilhar a experiência de comunidade em confinamento, no projeto "Prata da Casa", que é inaugurado na segunda-feira, na capital.

O projeto é organizado pela Associação Número - Arte e Cultura, sob direção artística do fotógrafo José Luís Neto, com a participação de Claudia Fischer, Daniel Malhão, Isabel Aboim Inglez, Luciana Fina, Pedro Loureiro, Rui Viana Pereira e da XYZ Books/Pedro Guimarães.

A exposição dos trabalhos produzidos por estes artistas estará patente até final de abril nas galerias Duplex, Passevite e Antecâmara.