Actualidade

O Festival de Música dos Capuchos regressa em junho, sob a direção artística do pianista Filipe Pinto-Ribeiro, 20 anos após a última edição, com uma homenagem a Alfred Brendel, a evocação de Astor Piazzolla e o pianista Stephen Kovacevich.

A programação adiantada à agência Lusa pelo diretor artístico prevê ainda atuações do alaudista Hopkinson Smith, do trompetista Sergei Nakariakov, do bandoneonista Marcelo Nisinman, das violinistas Viviane Hagner e Karen Gomyo, assim como de músicos e agrupamentos portugueses, como o Officium Ensemble, com o objetivo de atravessar cinco séculos de música, tantos como os de vida do convento, que acolherá ainda O "Cântico do Sol", obra-prima da compositora russa Sofia Gubaidulina.

O Festival foi fundado por José Adelino Tacanho, em 1981, que morreu em setembro de 2004, e que assumiu a sua direção artística até 2001, altura em que realizou a derradeira edição, suspendendo o projeto, por falta de financiamento. Em 2005, a Câmara de Almada tentou reativar o festival, com o maestro Victor Roque Amaro (1950-2015), que reconheceu, numa entrevista à imprensa, ser "uma herança muito difícil de aguentar".