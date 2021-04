Actualidade

O Governo angolano encaixou mais de 52 mil milhões de kwanzas (70 milhões de euros) com a adjudicação para os privados de cinco fazendas agropecuárias e suas participações em cervejeiras, anunciou hoje o Ministério das Finanças angolano.

O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) angolano assinou hoje contratos de adjudicação, a favor de privados, de cinco fazendas nas províncias do Zaire, Cuando-Cubango, Malanje e Uíje e de três ativos no setor das bebidas.

No setor das bebidas, o Estado angolano alienou as participações no capital social que detinha nas cervejeiras Cuca (1%), Eka (4%) e a Ngola (1%) das províncias de Luanda e Huíla, respetivamente.