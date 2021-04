Actualidade

Pelo menos 100 ativos do Estado angolano deverão ser privatizados em 2021, anunciou hoje fonte oficial, adiantando que o processo de privatização da seguradora estatal ENSA e de ativos da Sonangol, em dois bancos, arranca dentro de três semanas.

Segundo o presidente do conselho de administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) angolano, Patrício Vilar, na sequência do processo de venda em bolsa do Banco de Comércio Indústria (BCI), outros processos terão início dentro de semanas.

"O caso da ENSA (Empresa Nacional de Seguros de Angola), também o processo está avançado e muito provavelmente dentro de duas ou três semanas serão publicados também os termos do concurso", afirmou hoje Patrício Vilar, em declarações aos jornalistas.