Covid-19

O Governo dos EUA lançou uma campanha de comunicação, com recurso a celebridades e figuras proeminentes das comunidades, para promover as vacinas contra a covid-19.

A campanha "We can do this" (Nós conseguimos fazer isto), do Departamento de Saúde e dos Recursos Humanos inclui anúncios televisivos e nas redes sociais, mas também conta com a ajuda de grupos comunitários, atletas, figuras religiosas e celebridades para divulgar a mensagem de confianças na eficácia das vacinas aprovadas.

A iniciativa é uma resposta perante o receio de que a relutância em se deixar vacinar possa atrasar a recuperação do país perante a pandemia do novo coronavírus.